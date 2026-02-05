0:00
13:40

Ředitelkou Klempířova kabinetu je manželka Borise Šťastného

Ředitelkou kabinetu a současně mluvčí ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) se stala dosavadní mluvčí Motoristů Barbora Šťastná. Manželka ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného (rovněž Motoristé) byla dlouholetou mluvčí hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Podílela se i na komunikaci kampaně Jaroslava Bašty před prezidentskými volbami v roce 2023. V SPD skončila po šesti letech koncem června 2024. Později pracovala pro hnutí Přísaha a od března 2025 byla mluvčí Motoristů.

Web iROZHLAS upozornil, že Šťastná je spolu s Ditou Vaníčkovou a členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Danielem Köpplem vedena i v seznamu Klempířových poslaneckých asistentů. Bývalý marketér ANO pracoval pro vydavatelství Empresa Media Jaromíra Soukupa, v roce 2021 byl krátce ředitelem odboru komunikace s veřejností na ministerstvu zdravotnictví pod ministrem Adamem Vojtěchem; podílel se například na kampani na očkování proti covidu-19. Už dřív pracoval i jako poslanecký asistent, a to Karla Havlíčka a Jany Pastuchové (oba ANO).

Ministerstvo kultury od letošního ledna podle schválené systemizace zrušilo 18 míst, z toho 12 neobsazených a šest obsazených. Vznikla ale tři nová místa, takže se celkový počet míst snížil o 15.

Návrh státního rozpočtu pro letošní rok počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun. Je to asi o 1,17 miliardy korun méně oproti návrhu, který v září poslala poslancům minulá vláda. Méně peněz mají dostat především příspěvkové organizace ministerstva, živá kultura a obnova kulturních památek.

Letos ministerstvo kultury nemůže počítat se zdroji z Národního plánu obnovy, který skončil loni. Díky němu v roce 2025 resort hospodařil s dosud rekordní částkou 21,52 miliardy korun. Vládou Andreje Babiše (ANO) schválený návrh pro letošní rok je tedy u ministerstva kultury oproti loňsku nižší asi o 3,9 miliardy korun.

