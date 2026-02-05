Ukrajinské úřady varují obyvatele, že už tak dlouhé odstávky elektřiny můžou být ještě delší
Ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal ve středu varoval obyvatele země, že se každodenní plánované odstávky elektřiny mohou prodloužit a že ruská armáda může podniknout další nálety na ukrajinský energetický a teplárenský systém. Informovala o tom agentura Reuters.
"Co se týče energie, zůstává situace velmi těžká. Existuje riziko, že časové rozvrhy pro odstávky elektřiny se mohou zhoršit," uvedl Šmyhal na telegramu po každodenní schůzce činitelů odpovědných za energetiku. "Souvisí to s posledním útokem a se skutečností, že nedostatky ve výrobě energie jsou v energetickém systému stále značné," vysvětlil. Dodal, že "Rusové se v nadcházejícím týdnu chystají na nové útoky na energetický sektor".
Šmyhal informoval, že budovy, kde obnova dodávek tepla potrvá delší dobu, mají dostávat elektřinu 18 hodin denně.
Podle ukrajinské premiéry Julije Svyrydenkové Rusko od začátku roku podniklo 217 útoků cílených na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Rusko je podniká v době, kdy na Ukrajině panují silné mrazy. Svyrydenková poděkovala mezinárodním partnerům, kteří Ukrajině během energetické krize pomáhají. Uvedla, že na cestě na Ukrajinu je technika z Česka, Slovenska, Švýcarska nebo Japonska.
Situace v Kyjevě je horší než v jiných městech, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném večerním proslovu. Dodatečné pomoci se dostává také Charkovu, druhému největšími městu v zemi, kde velké škody na teplárenské a elektrárenské infrastruktuře způsobily ruské útoky z noci na úterý.
Zelenskyj v úterý oznámil, že Rusko během vlny úderů proti energetické infrastruktuře použilo stovky drony a rekordní počet balistických raket.
čtk, tb