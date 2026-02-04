Zástupci zemí EU se shodli na půjčce Ukrajině ve výši 90 miliard eur
Velvyslanci členských států při Evropské unii se shodli na podobě právního rámce půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur na příští dva roky. Informovalo o tom kyperské předsednictví. Rada EU, která členské země zastupuje, bude nyní usilovat o rychlou dohodu s Evropským parlamentem, jež by umožnila vyplacení první splátky začátkem dubna.
O poskytnutí půjčky rozhodl prosincový summit EU. Česká republika, Slovensko a Maďarsko si tehdy na schůzce Evropské rady vyjednaly, že se nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
„Dohoda ukazuje, že EU i nadále rozhodně jedná s cílem podpořit Ukrajinu a její lid,“ uvedl kyperský ministr financí Makis Keravnos. Nové financování podle něj pomůže Ukrajině čelit pokračující ruské agresi. „Zároveň tím vysíláme jasný signál, že suverenita a územní celistvost států musí být plně respektována v souladu s mezinárodním právem,“ dodal.
Půjčka pomůže Ukrajině řešit naléhavé finanční potřeby v době, kdy Rusko již téměř čtyři roky pokračuje ve válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve uvedl, že peníze budou použity na obranu, dokud bude válka pokračovat, a na obnovu, pokud bude ukončena. Část peněz Ukrajina také využije na chod země. Bez peněz z EU by totiž hrozil Ukrajině od druhého čtvrtletí 2026 státní bankrot.