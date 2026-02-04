Sněmovna bude o nedůvěře vládě jednat případně i přes noc
Sněmovna bude moci jednat o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše (ANO) případně také přes noc. Návrh koaličního tábora na prodloužení jednacího dne podpořila na rozdíl od úterý i drtivá většina opozičních poslanců. Předložil ho místopředseda klubu ANO Robert Králíček podle dohod širšího sněmovního vedení, byť podotkl, že je optimistou a že počet zákonodárců přihlášených do debaty rychle klesá. Vystoupit v té době chtělo ještě 15 poslanců z původních šesti desítek.
Poslanecká diskuse zatím trvá více než 20 hodin čistého času, z toho přes osm hodin dnes. V debatě nyní převažovaly opoziční výtky, a to nejen k vyostření sporu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem kvůli tomu, že odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování se očekává večer. Kabinet ANO, SPD a Motoristů prvnímu opozičnímu pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.
Nesouhlasné reakce z opozičních řad vyvolalo odpolední vystoupení předsedy Motoristů a vicepremiéra Petra Macinky, podle něhož Pavel odmítl Turka jmenovat nikoli kvůli právním důvodům, ale na základě subjektivního hodnotového soudu. Macinka mluvil o prezidentském aktivismu a o útoku na ústavu od hlavy státu. Zástupci opozice pak poukazovali mimo jiné na to, že Macinka mohl své vystoupení využít k omluvě, ale nemá znalosti ani pravomoce k výkladu ústavy.
V běžné debatě, ještě před vystoupením Macinky, občanská demokratka Renáta Zajíčková tvrdila, že Pavel má podle počtu volebních hlasů zhruba desetkrát silnější mandát než Macinka. „Vy jste nedostali mandát k převratu, vy jste dostali mandát ke správě země. To je rozdíl, který zjevně nechápete,“ prohlásila. Poslanec SPD Radek Koten přirovnal v reakci její vstoupení k plamenným projevům z padesátých let minulého století.
„Vláda se zabývá neustále personálními otázkami,“ uvedla Věra Kovářová (STAN), podle níž by měl kabinet začít dělat to, co slíbil voličům.
Kritika mířila také na premiéra Andreje Babiše (ANO). „Slabý lídr potřebuje konflikt, aby zakryl prázdno, které za ním je,“ řekl Vojtěch Munzar (ODS). Někteří členové vlády se podle něho chovají jako umanuté malé děti, jimž někdo rozbil bábovičku. Kabinet nazval Munzar vládou rozpočtové rozmařilosti, i vzhledem k letošnímu navrhovanému schodku 310 miliard korun. „Státní rozpočet není výherní bezedný automat,“ zdůraznil.
Odpoledne ministryně financí Alena Schillerová (ANO) rozlila na vládní lavici vodu. Do sálu dorazili technici, opravovali hlasovací zařízení.
Podnětem k vyvolání schůze byly zprávy, které poslal Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Kvůli Turkovu nejmenování v nich hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.