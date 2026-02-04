STEM: Češi nejvíce důvěřují hasičům, nejméně členům vlády
Největší důvěře občanů se v Česku nadále těší hasiči. Věří jim téměř kompletní dospělá populace. Následují policie, Česká národní banka, místní samosprávy a armáda. Na opačném konci jsou členové vlády, kterým důvěřuje necelá třetina lidí. Nízkou důvěru mají i Poslanecká sněmovna a Senát. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Konal se v lednu a zúčastnilo se ho 1061 lidí.
Hasičům důvěřuje 95 procent Čechů. V případě policie a České národní banky je to shodně 77 procent, u obecních nebo městských úřadů 75 procent a armáda má důvěru 74 procent lidí. Vysokou důvěru mají rovněž Česká obchodní inspekce (ČOI), krajské úřady či městská policie.
„Mezi nejdůvěryhodnější instituce v české společnosti se dlouhodobě řadí bezpečnostní složky. Míra důvěry v Policii ČR a Armádu ČR se v posledních deseti letech stabilně pohybovala kolem 70 procent,“ uvedla agentura. Upozorňuje ale, že přístup k různým institucím je podmíněn politickými postoji. Například u příznivců koalice Spolu, hnutí STAN nebo Pirátů má armáda důvěru 90 procent, v případě příznivců SPD je to 55 procent.
Nadpoloviční míru důvěry veřejnosti mají také kontrolní či soudní instituce. Vedle ČOI je to Nejvyšší kontrolní úřad, Nejvyšší soud, ombudsman a Ústavní soud. Z mezinárodních institucí důvěřuje nadpoloviční podíl veřejnosti Severoatlantické alianci (NATO) a Mezinárodnímu měnovému fondu. Naopak pod 50 procenty jsou OSN a Evropská unie.
Z veřejnoprávních médií věří Českému rozhlasu 56 procent občanů. V případě České televize se důvěra nad polovinu nedostala, kladně odpovědělo 48 procent dotázaných.
„Nejnižší míru důvěry mezi sledovanými institucemi dlouhodobě pozorujeme u politických institucí,“ podotkli statistici. Vládě důvěřuje 32 procent lidí, sněmovně 34 procent a Senátu 40 procent. Po loňských volbách se ale důvěra ve vládu zvýšila o sedm procentních bodů, ve sněmovnu o tři procentní body. „V případě sněmovny a vlády jde o odraz výměny politické reprezentace, což pochopitelně postupně proměňuje strukturu těch, kteří mají v českou vládu důvěru,“ uvedla analytička STEM Jitka Uhrová.
Odlišnou pozici od uvedených politických institucí má podle STEM prezident, jemuž v lednu důvěřovalo 56 procent Čechů. Od zvolení Petra Pavla se důvěra v hlavu státu drží nad 50 procenty. U příznivců Spolu, STAN a Pirátů je zhruba na 90 procentech, důvěřuje mu ale také 32 procent příznivců ANO a 46 procent příznivců Motoristů.
V případě SPD je to pouze 11 procent lidí. Průzkum se konal ještě před konfliktem prezidenta s předsedou Motoristů Petrem Macinkou kvůli SMS zprávám, jež Pavel označil za vydírání, s čímž Macinka nesouhlasí.