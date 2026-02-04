Nic o mně nevyšlo. Trump vzkázal Američanům, aby se přestali zabývat kauzou Epstein
Americký prezident Donald Trump vzkázal Američanům, aby se už přestali zabývat kauzou zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Republikánský prezident před novináři v Bílém domě trval na tom, že nově zveřejněné dokumenty očistily jeho pověst. Deník The New York Times (NYT) v souboru spisů zveřejněném ministerstvem spravedlnosti na konci ledna zaznamenal 5300 dokumentů se zmínkami či odkazem na Trumpa.
„Nic o mně nevyšlo, kromě toho, že šlo doslova o konspiraci proti mně ze strany Epsteina a dalších lidí. Ale myslím, že je načase, aby se naše země začala zabývat něčím jiným. Například zdravotnictvím nebo něčím, na čem lidem záleží,“ prohlásil Trump.
Trump je jedním z několika mužů, o nichž Federální úřad pro vyšetřování shromáždil „obscénní informace“, stojí podle NYT v e-mailu zveřejněném ministerstvem spravedlnosti, který představitel FBI loni poslal svému kolegovi. Mezi tyto informace se zřejmě řadí více než desítka podnětů zaslaných Národnímu středisku FBI pro operace v oblasti hrozeb v Západní Virginii. Středisko umožňuje veřejnosti posílat FBI tipy o trestné činnosti.
Některé z těchto tipů obsahují obvinění ze sexuálního násilí spáchaného Trumpem a Epsteinem. FBI je shrnul do jedné zprávy, jež se objevila mezi dokumenty zveřejněnými na konci ledna. Shrnutí neobsahuje další informace, které by tato tvrzení potvrdily, poznamenal NYT.
Ministerstvo spravedlnosti se zabývalo obviněními ze sexuálních přečinů vznesených vůči Trumpovi v souvislosti s Epsteinovým případem, ale nezjistilo žádné věrohodné informace, jež by odůvodňovaly další vyšetřování, uvedl v neděli náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche.
S tím nesouhlasí někteří demokraté. „Tyto spisy obsahují vysoce alarmující obvinění, že Donald Trump znásilňoval děti a že Donald Trump dětem vyhrožoval zabitím,“ prohlásil v úterý demokratický kongresman z Kalifornie Ted Lieu a vyzval k vyšetřování prezidenta.
NYT v nově zveřejněných dokumentech identifikoval více než 38 tisíc zmínek o Trumpovi, jeho manželce Melanii Trump, floridském klubu Mar-a-Lago a dalších souvisejících pojmech. Žádné ze zveřejněných souborů neobsahují přímou komunikaci mezi Trumpem a Epsteinem. List poznamenal, že jen málo z dokumentů bylo datováno z počátku 21. století, kdy se spolu muži přátelili.
Reportérka stanice CNN Kaitlan Collins na úterní tiskové konferenci Trumpa upozornila na to, že nový soubor dokumentů odhalil blízké vazby jeho dvou spojenců, miliardáře Elona Muska a ministra obchodu Howarda Lutnicka, na Epsteina. Trump její poznámku zlehčoval s tím, že v takovém případě by toho byly plné noviny.
Deník The Guardian připomněl, že v médiích se zprávy o vazbách Muska a Lutnicka na Epsteina objevily. Trump výměnu s Collins po jejích dalších dotazech ukončil výčitkou, že se novinářka v jeho přítomnosti málo usmívá.