Rozhovory o míru v Abú Zabí přinesly podle Moskvy pokrok, navzdory válečným štváčům z Evropy
Středeční jednání v Abú Zabí o možném mírovém řešení války na Ukrajině přinesla pokrok, prohlásil podle agentury Reuters bez podrobností prohlásil vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Řekl rovněž, že se do věci neustále snaží zasahovat váleční štváči z Evropy. Rozhovory v Abú Zabí, které zprostředkovávají Spojené státy, druhým a zároveň závěrečným dnem pokračují ve čtvrtek.
"Váleční štváči z Evropy, z Británie, se neustále snaží tento proces ovlivnit, neustále se do něj snaží vměšovat," řekl Dmitrijev, podle kterého je i přesto dosaženo pokroku. "Máme pozitivní posun vpřed," dodal.
Moskva opakovaně obviňuje evropské země z toho, že podle ní brání mírovému řešení války, kterou Rusko z Putinova rozkazu v únoru 2022 rozpoutalo. Za takový postup považuje mimo jiné i to, že evropské státy poskytují Ukrajině zbraně, aby se mohla invazi bránit. Rusko zároveň tvrdí, že zbrojní pomoc Ukrajině nemá na válku, kterou označuje jako speciální vojenskou operaci, žádný vliv.
Šéf ukrajinské delegace Rustem Umerov ve čtrvtek oznámil, že další kolo rozhovorů v Abú Zabí začalo. "Pracujeme ve stejných formátech jako včera: trilaterální konzultace, pracovní skupina a slaďování postojů," uvedl.
Dmitrijev řekl, že Rusko a Spojené státy nadále pokračují v obnovování svých vztahů, a to i v rámci hospodářské pracovní skupiny.
Nejcitlivějšími otázkami mírových rozhovorů jsou trvající požadavky Moskvy, aby se Kyjev vzdal území, které si Rusko nárokuje, ale dosud je nedokázalo vojensky dobýt. Sporný je rovněž osud ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, kterou Rusové obsadili. Moskva žádá, aby Kyjev stáhl své jednotky z celé Doněcké oblasti, kde se nachází pás silně opevněných měst. Podle Kyjeva by měl být konflikt zmrazen podél současné frontové linie.
Rusko okupuje asi 20 procent ukrajinského území včetně poloostrova Krym. Rusko tvrdí, že dosáhne svých cílů vojenskou silou, pokud neuspějí jednání.