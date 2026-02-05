Prezident Pavel bude jednat o nastavení spolupráce se Zůnou a Řehkou
Prezident Petr Pavel bude ve čtvrtek jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Tématem má být nastavení spolupráce a komunikace. Oznámila to hradní kancelář s tím, že se jednání uskuteční bez výstupů pro média.
"Tématem společného jednání je nastavení spolupráce a komunikace mezi prezidentem republiky, Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, ministerstvem obrany a Generálním štábem Armády ČR," uvedl Hrad.
Podle médií mají Zůna a Řehka mezi sebou spory - jak napsal Respekt minulý týden, ministr Řehkovi zamítl služební cestu do USA. Ministerstvo následně informaci popřelo s tím, že do USA pojede Řehkův první zástupce. Podle serveru si část armády rozhodnutí ministerstva vysvětlovala jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159, o které má zájem Ukrajina.
Podle ministra česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Řehka ale novinářům řekl, že armáda byla připravena čtyři letouny pro Ukrajinu vyčlenit. To zmínil během návštěvy Ukrajiny také prezident Pavel.