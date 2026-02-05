0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Se sekerou na Bartoše
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11:00

Prezident Pavel bude jednat o nastavení spolupráce se Zůnou a Řehkou

Prezident Petr Pavel bude ve čtvrtek jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Tématem má být nastavení spolupráce a komunikace. Oznámila to hradní kancelář s tím, že se jednání uskuteční bez výstupů pro média.

"Tématem společného jednání je nastavení spolupráce a komunikace mezi prezidentem republiky, Vojenskou kanceláří prezidenta republiky, ministerstvem obrany a Generálním štábem Armády ČR," uvedl Hrad.

Podle médií mají Zůna a Řehka mezi sebou spory - jak napsal Respekt minulý týden, ministr Řehkovi zamítl služební cestu do USA. Ministerstvo následně informaci popřelo s tím, že do USA pojede Řehkův první zástupce. Podle serveru si část armády rozhodnutí ministerstva vysvětlovala jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159, o které má zájem Ukrajina.

Podle ministra česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Řehka ale novinářům řekl, že armáda byla připravena čtyři letouny pro Ukrajinu vyčlenit. To zmínil během návštěvy Ukrajiny také prezident Pavel.

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE