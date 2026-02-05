USA, Rusko a Ukrajina se dohodly na výměně vězňů
Delegace Spojených států, Ruska a Ukrajiny se dohodly na výměně 314 vězňů. Na síti X to oznámil vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witfkoff, podle kterého to je první taková výměna za posledních pět měsíců.
Ruské ministerstvo obrany krátce poté oznámilo, že Ukrajině předalo 157 zajatých vojáků a že stejný počet ruských vojáků se vrátil z ukrajinského zajetí. Moskva také uvedla, že Ukrajina propustila rovněž tři zadržované civilisty z ruské Kurské oblasti.
"Dne 5. února se z území kontrolovaných kyjevským režimem vrátilo 157 ruských vojáků. Výměnou se vrátilo 157 válečných zajatců ukrajinských ozbrojených sil," uvedlo ruské ministerstvo obrany. To rovněž zmínilo návrat třech ruských civilistů. Podle Moskvy jsou propuštění ruští vojáci nyní v Bělorusku, kde mají k dispozici zdravotní a psychologickou pomoc.
V Abú Zabí se ve čtvrtek druhým a zároveň závěrečným dnem konaly třístranné rozhovory o mírovém řešení války na Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi. Rozhovory podle ukrajinských zdrojů skončily, napsala agentura Reuters. Diskuze budou pokračovat a v následujících týdnech lze očekávat další pokroky, poznamenal Witkoff.
Trumpův zmocněnec výměnu vězňů označil za výsledek nynějších podrobných a produktivních mírových rozhovorů. "I když zbývá hodně práce, tak kroky, jakým je tento, ukazují, že trvalé diplomatické zapojení přináší hmatatelné výsledky a podporuje úsilí ukončit válku na Ukrajině," napsal Witkoff.
O pokroku v jednáních ráno informoval také vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Konkrétní věci nezmínil, zároveň ale kritizoval evropské země jako válečné štváče, kteří se mírový proces snaží ovlivnit.