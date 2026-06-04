O tom, jestli je SPD extremistická strana, rozhodne soud v červnu
Ve sporu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) s ministerstvem vnitra kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022 plánuje Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodnout 26. června. Dnes provedl listinné důkazy. Soud původně konstatoval, že ministerstvo práva hnutí porušilo, rozsudek však kvůli procesním vadám zrušil odvolací soud. Žalobu nyní řeší nová soudkyně.
Hnutí žádá konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Obvodní soud loni v červnu konstatoval porušení práv hnutí, to však podle soudu nebylo natolik významné, aby bylo nutné přiznat i omluvu.
Odvolací pražský městský soud však na konci loňského listopadu rozsudek zrušil. Obvodní soud podle odvolacího senátu rezignoval na hodnocení důkazů, z rozhodnutí nebylo jasné, jak k závěrům dospěl. Podle městského soudu navíc obvodní soud ministerstvo neupozornil, že ve sporu nemusí uspět, což mu ukládá občanský soudní řád.
Žalobu původně řešila jiná soudkyně, po zrušení nepravomocného rozsudku dostala případ na stůl soudkyně Eliška Candra Soukupová. Dnes četla listinné důkazy, následně jednání odročila na konec června, kdy strany přednesou závěrečné řeči. Poté by měl soud rozhodnout.
Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu na ministerstvo vnitra čtyři žaloby. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu, kdy městský soud rozhodl, že ministerstvo porušilo práva hnutí zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Ministerstvo vnitra ve sporu původně podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, následně ho ale stáhlo. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bylo dovolání podáno bez jeho pověření a za jeho zády. SPD tvoří společně s ANO a Motoristy od loňského prosince vládní koalici.
Ve středu Obvodní soud pro Prahu 1 hnutí SPD nepravomocně potrestal třímilionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Verdikt není pravomocný, hnutí vinu odmítá. Tvrdí, že pouze sdělovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek.
Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura, jeho stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Okamura od počátku označuje trestní řízení proti sobě i svému hnutí za politické.
čtk, tb