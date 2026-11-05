O místo ředitele Národní galerie Praha se ucházejí finalisté prvního řízení
Do opakovaného výběrového řízení na generální ředitelku nebo ředitele Národní galerie Praha (NGP) se přihlásili všichni tři finalisté letošního prvního zrušeného výběru. Podání přihlášky potvrdila Olga Kotková, která stojí v čele NGP od března, i ředitelé Galerie výtvarného umění v Chebu (Gavu) Marcel Fišer a Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Lhůta pro přihlášení do dvoukolového řízení vyprší o dnešní půlnoci.
Kotková dlouho váhala, začátkem týdne ještě rozhodnutá nebyla. "Po úvaze jsem podala přihlášku," sdělila. Fišer uvedl, že přijde s poměrně zásadními změnami oproti své koncepci z prvního výběru. Podobný postup zvolil Seifert. "Rozhodl jsem se do výběrového řízení znovu přihlásit. NGP považuji za klíčovou kulturní instituci a předkládám aktualizovanou koncepci jejího dalšího rozvoje," uvedl.
Všechny tři k účasti ve výběru vyzýval ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), který přitom počátkem července první výběrové řízení s jejich účastí zrušil. Ministerstvo v něm hledalo nástupce Alicje Knast, kterou z čela NGP po necelých šesti letech ve funkci odvolal Klempíř v únoru.
Nový výběr ministerstvo vyhlásilo 5. října jako dvoukolový. Předložená koncepce se podle resortu musí věnovat investicím, správě a rozvoji sbírek, výstavní činnosti, mezinárodnímu rozvoji, návštěvníkům a veřejným službám, ekonomice a řízení organizace a lidských zdrojů.
Nejméně dva z finalistů prvního výběru svou původní koncepci zveřejnili na sociálních sítích. V NGP, která podle odborníků čelí dlouhodobému podfinancování, navrhovali razantní změny. Klempíř po zrušení prvního výběru řekl, že chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi, doufal v účast osobností ze zahraničí.
Ministerstvo ustavilo mezinárodní výběrovou komisi. Její složení jako příliš orientované na trh s uměním a komerční sféru kritizovala Uměleckohistorická společnost. V komisi také postrádala silné zastoupení tuzemské akademické sféry. Z komise navíc odstoupili dva domácí umělci a pedagogové. Vedlo to k požadavku na zrušení celého druhého výběru příštího šéfa NGP. Požadavek se spolu s apelem na Klempířovu rezignaci objevil ve vyhlášení stávkové pohotovosti odborů Činohry Národního divadla. Ministr požadavky odmítl.
Klempíř opakovaně řekl, že jméno nového šéfa NGP by mělo být známo ještě letos. Úkolem nového šéfa budou také investice. Týká se to nejen stávajících budov, tedy pražských paláců ve správě NGP a nutnosti jejich oprav, ale také stavby depozitáře. Klempíř dále mluvil o možné nové výstavní budově.