Volby by jasně vyhrálo ANO, ODS ztrácí, lidovci a Naše Česko rostou
Sněmovní volby by podle aktuálního průzkumu agentury NMS pro server Novinky vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,9 procenta hlasů. Druhé STAN by získalo 17,8 procenta, s odstupem třetí se umístila ODS s podporou 10,5 procenta voličů. Sedm procent přisoudil průzkum SPD, Piráty by volilo 6,6 procenta lidí a Motoristy 5,9 procenta. Zatímco ANO si oproti předchozímu průzkumu polepšilo, podpora STAN i ODS klesla. Naše Česko a lidovci se dostali těsně pod pětiprocentní hranici.
Nynější výsledek ANO je oproti říjnovému průzkumu NMS o 1,1 procentního bodu lepší. Promítla se do něj podle autorů modelu i vyhrocená situace kolem vládního záměru zrušit rozhlasové a televizní poplatky. "Voliči ANO jsou si v listopadu svou volbou o něco jistější než v říjnu. Častěji říkají, že k volbám určitě půjdou a že budou volit ANO. Politická situace se totiž vyhrocuje a polarizuje i v souvislosti s bojem o koncesionářské poplatky, což nám ukazují naše další výzkumy," uvedla politická analytička agentury Tereza Friedrichová. "Výhodou ANO je, že pro jeho voliče zatím příliš neexistuje alternativa, a tak se k němu budou více přimykat," dodala.
Naopak odhadovaný zisk Starostů klesl o jeden procentní bod a ODS o dva procentní body. S menšími odchylkami na svých hodnotách zůstávají SPD, Piráti i Motoristé. Pohyby však podle analytiků nastaly u lidovců, kteří poskočili z říjnových 3,3 na 4,2 procenta. Hnutí Naše Česko si polepšilo z 2,3 procenta na 4,7 procenta. Obě uskupení jsou tak těsně pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny.
"U Našeho Česka i lidovců pozorujeme nejlepší výsledek ve volebním modelu NMS za dlouhou dobu. Je to první vlna průzkumu po komunálních a senátních volbách, v nichž hnutí Naše Česko Martina Kuby uspělo v Českých Budějovicích a získalo i svého prvního senátora," uvedla Friedrichová. Podobné je to podle ní u KDU-ČSL. Do výsledku strany se podle ní promítá jak úspěch ve volbách, tak viditelnost lídra strany Jana Grolicha, který získal senátní křeslo na Vyškovsku už v prvním kole.
Průzkum NMS se konal od 30. října do 3. listopadu mezi víc než tisícovkou respondentů.