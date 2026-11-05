Lodě s ruskou naftou se odklonily od cesty do USA, Moskva to popřela
Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr, napsal britský list Financial Times. Podle zmocněnce ruského prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirilla Dmitrijeva je ale zpráva renomovaného hospodářského listu nepravdivá a lodě pokračují v původním kurzu. Dodávku ruské nafty na americký trh nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil šéf Bílého domu Donald Trump ve snaze snížit před volbami v USA ceny paliv.
Britský list napsal, že tanker plující pod vlajkou Sierry Leone v pondělí signalizoval změnu kurzu. Místo do USA zamířil do Brazílie. Druhý tanker, starý 20 let, podle FT nepokračoval přes Atlantský oceán a místo toho vplul do Středozemního moře. Ve středu se podle listu nacházel u pobřeží Alžírska a signalizoval, že čeká na pokyny. Třetí z lodí převážejících ruskou naftu nadále drží kurz směrem k Americe, napsal list. Server The Moscow Times upozornil, že američtí odběratelé zatím příjem ruské nafty kvůli právním hrozbám odmítají.
"Fake (nepravdivá zpráva)," komentoval Dmitrijev sdělení FT. "Proč je ve Financial Times tolik zpráv fake?" dodal.
Na změnu směru tankerů plujících do USA se dnes dříve novináři ptali také mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. "Zásilky byly odeslány," reagoval Peskov podle agentury TASS. Uvedl, že šlo o komerční plavidla, a proto nemůže sdílet podrobnosti. Ujistil ale, že veškerá nafta si najde své kupce.
Britský list upozornil také na čtvrtý tanker, plující pod vlajkou Seychel, který nabral náklad v ruském Primorsku a míří k Atlantskému oceánu. To naznačuje, že by jeho cílem rovněž mohlo být pobřeží Spojených států.
Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 000 tun (2,25 milionu barelů) nafty, v listopadu pak dalších 500 000 tun a "hned poté" ještě milion tun. První plavidlo s ruskou naftou mířící do USA vyplulo 23. října.