Česko prodalo Srbsku šest letounů L-39 Skyfox, řekl Babiš
Česko prodalo Srbsku šest letounů L-39 Skyfox, které vyrábí společnost Aero Vodochody. Premiér Andrej Babiš (ANO) to oznámil na bezpečnostní konferenci Prague Security Dialogue v Praze. Aero nyní může potvrdit nabídku kontraktu, sdělil následně mluvčí firmy Lukáš Hora bez podrobností.
Nákup skyfoxů oznámila v říjnu Arménie, dříve si je objednalo Maďarsko či Vietnam. Babiš v polovině září uvedl, že Česko osm nových letounů Skyfox nabídne Bulharsku. Ve čtvrtek hovořil rovněž o tom, že nabídku předal o den dřív polskému premiérovi Donaldu Tuskovi, letoun Česko podle něj nabízí také Slovensku. "Na všech našich misích předávám nabídky na L-39 Skyfox, naposledy ve středu polskému premiérovi Donaldu Tuskovi," řekl Babiš serveru Aktuálně.cz.
"Podařilo se nám prodat v Srbsku šest těch letadel, kromě toho jsme prodali ještě (letouny) L-410," dodal český premiér. U letounů Skyfox vyzdvihl jejich schopnost boje proti dronům i to, že mohou sloužit jako výcviková letadla. Český předseda vlády o nákupu hovořil v červenci v Bělehradě s tehdejším srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem a premiérem Djurem Macutem. "Nabídku jsme podali," potvrdil nyní mluvčí Aera, ale cenu neupřesnil.
Loni zástupci Aero Vodochody oznámili, že dodají na základě uplatněné opce státnímu podniku LOM Praha další čtyři letouny L-39 Skyfox za zhruba 1,5 miliardy korun. Budou sloužit pro výcvik českých vojenských pilotů včetně budoucích pilotů letounů F-35, ale bude na nich možný i výcvik zahraničních pilotů.
Vládní delegace v Bělehradě se v létě účastnili i představitelé Aera. "Jsme rádi, že Aero může být součástí oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky v Srbsku, která zároveň vytvoří prostor pro jednání o možné dodávce letounů L-39 Skyfox," uvedl tehdy prezident Aera Viktor Sotona.
Výrobce letadel je připravený pokračovat se srbskou stranou v odborných a obchodních jednáních o možném pořízení těchto letounů a nabídnout řešení odpovídající konkrétním potřebám srbských vzdušných sil.
Expert z britského Royal United Services Institute (RUSI) Justin Bronk v září ve své analýze označil český proudový letoun L-39NG Skyfox za jednu z nejvhodnějších platforem pro potenciální mnohonárodní letku Severoatlantické aliance (NATO) specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů. Letka by podle něj umožnila šetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch.