Opozice ani napotřetí neprosadila odvolání Okamury z čela Sněmovny
Sněmovní opozice dnes neprosadila už potřetí po sobě doplnění programu nynější schůze o projednání návrhu na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela dolní komory. Opoziční poslanci mu vyčítají postup při jednání o sporném zrušení televizního a rozhlasového poplatku. O zařazení návrhu, který tentokrát přednesl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob, poslanci nehlasovali. Koaliční frakce ANO, SPD a Motoristů možné doplnění programu vetovaly.
Jakob řekl, že předseda Sněmovny odpovídá za důvěru v pravidla, podle nichž dolní komora jedná. "Musí je hájit také tehdy, když jeho vlastní politické straně překážejí. Pan předseda Okamura v této odpovědnosti selhal," uvedl.
V úterý a ve středu poslanci doplnění programu zamítli hlasováním. V úterý návrh podal předseda Pirátů Zdeněk Hřib a ve středu šéf lidoveckého klubu Marian Jurečka. Poukazovali mimo jiné na to, že Sněmovna při úvodním kole jednání o změně financování České televize a Českého rozhlasu omezila na Okamurův návrh řečnickou dobu a určila termín hlasování na sobotní časné ráno ve chvíli, kdy diskuse ještě nezačala. Hřib přičetl Okamurovi politickou odpovědnost i za zásah ochranné služby vůči lidem, kteří tehdy sledovali poslanecké jednání z galerie pro veřejnost.
Piráti ohlásili návrh na Okamurovo odvolání z čela dolní komory hned po úvodním sněmovním jednání o poplatcích předminulou sobotu. Okamura tehdy ČTK napsal, že na lži, útoky, výkřiky a nesmysly Pirátů nemá smysl jakkoli reagovat.
O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku. Hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu.
čtk, tb