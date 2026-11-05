Dva starostenští kandidáti v peruánském městě Conima dostali stejně hlasů, podle zákona proto rozhodl hod mincí. Vyhrál kandidát s pannou
Peruánské volební úřady musely ve středu rozhodnout o vítězi mezi dvěma kandidáty na starostu odlehlé vesnice v Andách hodem mincí. Oba totiž dostali stejný počet hlasů, napsala agentura AFP.
Rozhodovalo se v jihovýchodní Conimě, obci s 3500 obyvateli nedaleko jezera Titicaca ležící v nadmořské výšce 3860 metrů. Ve volbách ze 4. října dostali shodně 671 hlasů Salomino Mamani a Rubén Quispe. Štěstí se nakonec usmálo na druhého zmíněného, uvedla zvláštní volební komise v obci Huancané.
"Mým cílem bylo vždycky vyhrát, nyní o tom rozhodl Pán (Bůh)," radoval se před novináři šťastný vítěz.
Peruánský zákon stanoví, že v případě rovnosti hlasů v komunálních volbách se vítěz určí losováním pomocí mince nebo očíslovaných kuliček. Člen volební komise byl pověřen, aby hodil do vzduchu minci v hodnotě jednoho solu. Vítěz si pak vybral stranu pannu.
čtk, tb