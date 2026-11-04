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16:17

Sněmovna schválila evropský Digital Service Act, odpůrci považovaný za šmírovací, zastánci jej mají za ochranu dětí i spotřebitelů

Přinést bezpečnější on-line prostředí, přísnější pravidla pro on-line tržiště a sociální sítě má nový zákon o digitální ekonomice, který dnes přijala Sněmovna. Zákon přizpůsobuje české zákony evropskému nařízení o digitálních službách DSA (Digital Services Act). Nařízení má například pomoci posílit ochranu dětí v kyberprostoru. Zákon poslancům už v minulém volebním období předložila bývalá vláda Petra Fialy (ODS), ale Sněmovna ho do loňských voleb nestihla schválit. Dnes schválený zákon dostane k projednání Senát.

Pro zákon hlasovalo 142 ze 146 přítomných poslanců napříč kluby. Proti hlasoval pouze Miroslav Ševčík z klubu SPD.

čtk, tb

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