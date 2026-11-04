Europoslankyně Konečná opustila komunisty. Jejich předseda tomu podle všeho naprosto rozumí
Europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná (za Stačilo!) se rozhodla ukončit členství v komunistické straně. Předseda KSČM Roman Roun dnes ČTK sdělil, že Konečná bude se stranou dál úzce spolupracovat, hájit program KSČM v Evropském parlamentu a nehodlá vstoupit do jiné strany. Konečná minulý měsíc oznámila, že v europarlamentu vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu. Do té doby působila jako nezařazená poslankyně. Část stranických kolegů rozhodnutím pobouřila. Vyjádření Konečné ČTK zjišťuje.
"Kateřina Konečná bude nadále hájit program KSČM v Evropském parlamentu a úzce spolupracovat s KSČM. Odmítá však svým členstvím ve straně nahrávat těm členům, kterým nejde o volební úspěch KSČM, ale o racionálně těžko vysvětlitelné zájmy," uvedl Roun.
čtk, tb