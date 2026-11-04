Americká vláda je i po volbách pořád stejná, vědí Evropané
Americká administrativa zůstává po vítězství demokratů v úterních kongresových volbách stejná a Berlín s ní bude dál spolupracovat. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil německý ministr obrany Boris Pistorius. Francouzský ministr financí Roland Lescure upozornil, že americký prezident Donald Trump bude nadále řídit zahraniční politiku své země.
Pistorius dnes pogratuloval demokratům k "historickému vítězství" v Kongresu. Zároveň poznamenal, že americká administrativa zůstane stejná a Berlín s ní bude i nadále s plnou důvěrou spolupracovat.
Sociálnědemokratický (SPD) spolkový ministr obrany, který hovořil na Berlínské bezpečnostní konferenci, dodal, že neví, jaké plány má prezident Trump pro blízkou budoucnost, ale že Berlín bude jednat jak s demokraty, tak s republikány.
Francouzský ministr financí Lescure dnes uvedl, že prezident Trump má i po porážce Republikánské strany ve volbách v polovině jeho mandátu nadále pod kontrolou zahraniční politiku, přičemž jeho kroky jsou nepředvídatelné.
Lescure v rozhovoru s francouzskou televizní stanicí BFM vyjádřil naději, že se Trump "rozhodne povznést nad půtky a uzná, že jsou nutné změny, zejména pokud jde o ceny pohonných hmot, které mají přímý dopad na občany" a že omezí své mezinárodní angažmá.
"Upřímně řečeno, je to věc, kterou budeme muset v nadcházejících dnech bedlivě sledovat," dodal Lescure.
Demokraté podle projekcí v úterních volbách ovládli Sněmovnu reprezentantů i Senát a budou tak mít většinu v obou komorách Kongresu. Trump uvedl, že je ochoten výsledky voleb uznat.
čtk, tb