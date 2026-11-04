Rusko doufá, že americké volby neoslabí "Trumpovy snahy o mír na Ukrajině". Není divu, když Rusům tak vyhovují
Rusko doufá, že výsledky kongresových voleb ve Spojených státech nebudou mít vliv na úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině. Dnes to podle agentur řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Trumpovi republikáni v úterních volbách, které se konaly v polovině prezidentova funkčního období, ztratili většinu ve Sněmovně reprezentantů i Senátu.
"Prezident Trump zůstává ve funkci," připomněl Peskov. "Upřímně doufáme, že bude pokračovat ve svém mírotvorném úsilí," dodal mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.
Na Putinův rozkaz ruská armáda v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, a rozpoutala tak největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Trump opakuje, že se snaží o ukončení války, jeho aktivity však zatím hmatatelnější výsledky nepřinesly.
Na příští týden je v Abú Zabí naplánované další kolo třístranných jednání mezi zástupci Ukrajiny, Ruska a Spojených států. Poslední mírové rozhovory se za amerického zprostředkování konaly v únoru. Následně se však pozornost Spojených států zaměřila na Blízký východ, kde americká a izraelská armáda zaútočily na Írán.
První dáma Spojených států Melania Trumpová pomohla dojednat s ruskou a ukrajinskou stranou časově a místně omezené příměří, které se vztahovalo na Rusy okupované město Olešky v jihoukrajinské Chersonské oblasti. Z její iniciativy se ve čtvrtek, jen několik dnů po skončení tohoto klidu zbraní, setkají v Bílém domě zástupci obou znepřátelených zemí.
čtk, tb