Německé úřady šetří úmrtí bavorského vicepremiéra
Německé úřady zahájily vyšetřování okolností náhlého úmrtí 55letého bavorského vicepremiéra a ministra hospodářství Huberta Aiwangera, jehož tělo bylo ve středu večer nalezeno v jednom z berlínských hotelů. Informovala o tom agentura DPA, podle níž není zatím jasné, jak se bude vyvíjet situace ve straně Svobodných voličů (FW), jíž byl Aiwanger předsedou, ani bavorské vládě. Aiwanger byl od roku 2008 poslancem zemského sněmu v Bavorsku a v roce 2018 se stal ministrem.
Strana FW ve středu v Berlíně otevírala svou kancelář. Podle deníku Bild se ale Aiwanger akce nakonec nezúčastnil, neboť se necítil dobře, proto zůstal v hotelovém pokoji, kde bylo jeho tělo později objeveno. Berlínská prokuratura tentýž večer potvrdila politikovu smrt a uvedla, že zahájila vyšetřování s cílem zjistit příčinu a okolnosti úmrtí a vyloučit možné cizí zavinění.
FW nyní potřebuje nového předsedu na zemské i spolkové úrovni. Aiwanger byl jako předseda strany na zemské úrovni znovu zvolen teprve před rokem a jako spolkový předseda se chtěl nechat znovu potvrdit příští víkend. Není jasné, co bude dál, ani zda termín spolkového sjezdu strany plánovaného na 14. listopad bude stále platit.
Bavorské ministerstvo hospodářství bude dočasně vést státní tajemník Tobias Gotthardt (FW), jak stanovuje jednací řád zemské vlády. Zda a kdy strana obsadí uvolněné pozice novými kandidáty nebo provede personální změny, se teprve uvidí. Gotthardt podle středečního sdělení resortu okamžitě ukončuje svou pracovní cestu v Singapuru a vrací se do Bavorska.
"Svobodní voliči budou v Bavorsku pokračovat ve své práci v duchu Huberta Aiwangera," oznámila strana v noci. "Náhlá smrt Huberta Aiwangera je naprostá tragédie. Námi všemi to hluboce otřáslo," napsal na sociální síti X bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder. Aiwangerovo úmrtí označila za těžkou ztrátu pro bavorský zemský sněm jeho předsedkyně Ilse Aignerová (CSU) a šok vyjádřila i opozice.
čtk, tb