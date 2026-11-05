Pavel vyzval k jednotnějšímu postupu Evropy při jednáních o míru na Ukrajině
Český prezident Petr Pavel po summitu visegrádské čtyřky (V4) na Slovensku vyzval k jednotnějšímu evropskému postupu při jednáních o míru na Ukrajině. Mezi prezidenty podle něj panovala téměř úplná shoda v otázce jednání o míru. Pavel to řekl na společné tiskové konferenci po společném plenárním zasedání.
Podle českého prezidenta nejsou mezi hlavami států zásadní rozdíly v názorech na zajištění míru na Ukrajině, na potřebu neodměňovat agresora ani na dodržování sankčního režimu. Pavel nicméně upozornil, že jednání o konci války již probíhají v různých formátech, aniž by byl dostatečně koordinován evropský postup.
Evropa se podle něj musí aktivně podílet na rozhodování o otázkách, které se bezprostředně týkají její bezpečnosti, tedy i těch o Ukrajině. V nadcházejících diskusích v různých evropských formátech by proto mělo být podle Pavla vyjasněno, jakou pozici bude Evropa zastávat, kdo ji bude při vyjednávání zastupovat a jaký bude další postup.
Nedostatečná koordinace podle Pavla oslabuje důvěryhodnost Evropy v očích Ruska i dalších partnerů. Veřejnost navíc může kvůli nejednotnému postupu nabývat dojmu, že evropští představitelé nic nedělají.
Prezidenti Česka, Polska, Maďarska a hostitelského Slovenska Petr Pavel, Karol Nawrocki, András Baka a Peter Pellegrini ve společné deklaraci z letošního summitu V4 vyjádřili podporu Ukrajině bránící se ruské agresi a zdůraznili význam pokračující politické, finanční, humanitární, ekonomické a vojenské i další pomoci při respektování zájmů jednotlivých členských států EU a jejich obranných a bezpečnostních politik.
Dvoudenní summit prezidentů V4, které nyní předsedá Slovensko, dnes v Trenčíně končí. Hlavními tématy jednání bylo rozšiřování EU, podpora Ukrajiny a dostupnost energií. K zasedání se dnes připojila i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Česko podle Pavla podporuje rozšiřování EU jako strategický krok k posílení stability regionu, připravena na něj však musí být, kromě zájemců o členství, také samotná unie. V energetice prezident upozornil na riziko prohlubování závislosti na dovozu strategických surovin ze zemí, které nejsou spolehlivými partnery. Zdůraznil, že státy V4 by dokáží v evropských debatách prosazovat společné zájmy a konstruktivní řešení, nikoli se pouze vymezovat proti navrhovaným opatřením.