Novináři našli v Argentině obraz ukradený nacisty. Před zásahem policie ale zmizel
Nizozemští novináři nalezli na fotografiích jedné argentinské realitní firmy více než 80 let pohřešovaný pozdně barokní obraz ukradený nacisty. Portrét visel v prodávaném domě nedaleko Buenos Aires, po druhé světové válce jej vlastnil uprchlý vysoce postavený úředník nacistického Německa. Obraz ukradený židovskému sběrateli však před policejním zásahem zmizel, informovala argentinská média.
Server AD v pondělí uvedl, že na snímcích z realitního inzerátu objevili jeho novináři obraz evidovaný nizozemským ministerstvem kultury v databázi ztraceného umění. Portrét komtesy Colleoniové od pozdně barokního umělce Giuseppa Ghislandiho visel nad pohovkou prodávaného domu. Historici umění oslovení serverem potvrdili, že dílo je s velkou pravděpodobností autentické.
Mohlo by vás zaujmout:
V Indii na ulici opravuje boty, v Praze teď vystavuje obrazy
Den po zveřejnění informace podnikla argentinská policie v domě zásah, ale obraz tam už podle místních médií nenašla. Nad pohovkou visela podle vyšetřovatelů tapiserie, na zdi za ní ale nalezli barevné nesrovnalosti naznačující dřívější přítomnost pohřešovaného portrétu. Na vyšetřování nyní spolupracuje také Interpol.
Před vypuknutím druhé světové války vlastnil portrét Jacques Goudstikker, který patřil k nejvýznamnějším nizozemským sběratelům a obchodníkům s uměním. Z Nizozemska se kvůli svému židovskému původu pokusil uprchnout na začátku 40. let, při cestě do Anglie ale zemřel.
Mohlo by vás zaujmout:
Co dělat, když se vám na chalupě zjevuje malá nacistka
Několik týdnů po Goudstikkerově smrti jeho sbírku čítající více než 1100 uměleckých děl nuceně získal nacistický pohlavár a válečný zločinec Hermann Göring. Po válce se některá z děl podařilo zajistit v Německu. Pak se vrátila do Nizozemska, kde se stala součástí sbírek tamního Rijksmusea. V roce 2006 muzeum vrátilo 202 děl Goudstikkerově snaše a dědičce.
Portrét komtesy Colleoniové mezi nalezenými a vrácenými uměleckými díly nebyl. Server AD uvedl, že podle válečných dokumentů měl spolu s jedním dalším obrazem patřit Göringovu asistentovi Friedrichu Kadgienovi, který po válce uprchl do Švýcarska, Brazílie a následně do Argentiny. Prodávaný dům patří jeho dvěma dcerám a server doplnil, že druhý pohřešovaný obraz spatřili novináři na fotografii na sociálních sítích jedné z nich. čtk, per