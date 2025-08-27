Olomouc rozdává deset tisíc korun lidem, kteří si ve městě zřídí trvalý pobyt
Olomoucká radnice chce zvýšit počet obyvatel s trvalým pobytem v tomto krajském městě a lidem za registraci nabízí jednorázový finanční bonus 10 tisíc korun. Odměnu dostane obyvatel města, který se k trvalému pobytu v Olomouci přihlásí od 28. srpna do konce letošního roku. Radnice chce motivovat k registraci lidi, kteří ve městě žijí či pracují, ale dosud mají trvalý pobyt hlášený jinde. Město díky zvýšení počtu obyvatel posílí své příjmy ze sdílených daní, v ideálním případě by mohlo získat do rozpočtu až čtvrt miliardy korun ročně. Novinářům to dnes řekl primátor Miroslav Žbánek (ANO). Celkové příjmy Olomouce loni obnášely 4,406 miliardy korun.
V Olomouci je nyní k trvalému pobytu přihlášeno 102 tisíc obyvatel, podle údajů ministerstva vnitra jich ale ve městě trvale žije 115 tisíc. Na základě rozpočtového určení daní ovšem dostává Olomouc na jednoho obyvatele stejný objem peněz jako obec s 30 tisíci obyvateli. "Město naší velikosti zajišťuje financování služeb v mnoha směrech, prakticky pro celý kraj, od kultury přes hromadnou dopravu až po atrakce typu zoologická zahrada," uvedl Žbánek.
Radnice chce proto oslovit skupinu plnoletých obyvatel, kteří v Olomouci žijí, pracují, platí nájem, využívají veškeré dotované služby, jako je městská hromadná doprava či svoz odpadu, ale k trvalému pobytu jsou hlášeni jinde. Městu tak nyní žádné finanční prostředky do rozpočtu nepřinášejí. "Pokud by se tito lidé přihlásili k trvalému pobytu, tak by Olomouc mohla na dani získat víc než čtvrt miliardy korun ročně," řekl primátor.
Zvýšení počtu obyvatel se podle primátorova náměstka Otakara Štěpána Bačáka (spOLečně) projeví v městském rozpočtu už v roce 2026, kdy se zvýší jeho příjmy z rozpočtového určení daní. "Za každého dospělého přibude do rozpočtu více než 21 tisíc korun ročně. Město na oplátku vyplatí 10 tisíc korun, do rozpočtu tak přibude dalších 11 tisíc korun," podotkl. Peníze město využije na městskou hromadnou dopravu, údržbu zeleně, sportovišť či svoz odpadu.
Podle primátorovy náměstkyně Kateřiny Dobrozemské (ProOlomouc) si lidé změnu trvalého bydliště vyřídí jednoduše během jedné návštěvy úřadu, při níž zároveň požádají i o nový občanský průkaz. "Čas mohou ušetřit díky on-line rezervačnímu systému, v němž si z domova vyberou termín a následně v daný den navštíví magistrát," uvedla Dobrozemská. O finanční odměnu za změnu trvalého pobytu budou moci lidé, kteří splní podmínky, požádat od 1. června 2026.
K žádosti o motivační bonus musí lidé předložit kopii občanského průkazu s trvalým pobytem mimo Olomouc ke dni vyhlášení výzvy, originál osobního dokladu s trvalým pobytem v Olomouci vydaného od druhého dne po vyhlášení výzvy do konce letošního roku. Mezi další požadované dokumenty patří originál nájemní či podnájemní smlouvy nebo doklad o vlastnictví bytu.
Motivační program zaměřený na zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem letos zavedl například ostravský obvodu Jih, místním lidem za registraci zaplatil tisíc korun. čtk, per