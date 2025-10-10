Francie, Německo a Británie hrozí Rusku, že použijí jeho peníze, uložené na západě. Dělají to i navzdory hrozbě ruské odvety, Ukrajina po tom volá už roky
Vrcholní představitelé Německa, Francie a Británie kritizují ruské útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu a ruskou zdržovací taktiku v přístupu k mírovým jednáním, rovněž pohrozili, že využijí zmrazené ruské fondy na podporu ukrajinských ozbrojených sil. Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer to dnes uvedli ve společném prohlášení, které má ČTK k dispozici.
"Odsuzujeme eskalující ruské útoky na Ukrajinu a systematické cílení na kritickou státní infrastrukturu, která je klíčová pro poskytování tepla a světla ukrajinským civilistům v zimním období," uvedli. "Zvýšíme tlak na Rusko, protože prezident (Vladimir) Putin v odpovědi na mírové rozhovory pokračuje ve zdržovací taktice a odporných útocích," dodali představitelé trojice evropských zemí.
Trojice dále uvedla, že je připravena pokročit ke koordinovanému využití zmrazených ruských fondů k podpoře ukrajinské armády, aby tak přinutila Rusko usednout k jednacímu stolu. "Naším cílem je tak učinit v úzké spolupráci se Spojenými státy," poznamenali lídři.
Merz, Macron a Starmer rovněž zmínili souhlas s přípravou "odvážných a inovativních mechanismů", aby Rusko pocítilo vyšší tlak a vyšší cenu za svou agresi vůči Ukrajině. Dodali, že to zahrnuje i akce proti ruské stínové flotile, kterou Moskva používá k obcházení západních sankcí.
čtk, tb