Využití zmražených ruských peněz je zase o něco blíž. Ukrajina jedná s evropskou centrální bankou
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes jednal s prezidentkou Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeovou o tom, jak spravedlivě využít ruská aktiva zmrazená na Západě. Zelenskyj ve vyjádření na internetu zdůraznil, že jednání následovalo po další těžké noci s nálety více než 450 ruských dronů a výbuchy desítek raket a střel s plochou dráhou letu, které načas připravily statisíce Ukrajinců o elektřinu, zranily desítky lidí a zabily sedmileté dítě.
" Je důležité, aby Rusko neslo skutečnou odpovědnost za to, že tuto válku prodlužuje a snaží se ničit životy," napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. Bez podrobností poznamenal, že existuje řešení, jak spravedlivě využít zmrazený ruský majetek k ochraně před ruskou válkou a k obnovení života na Ukrajině.
"V Evropě musí být dostatečná politická vůle, protože právě tam je soustředěna největší část tohoto majetku. Většina partnerů nás v tom podporuje," dodal ukrajinský prezident.
Evropská unie v posledních týdnech řeší, jak s pomocí zmrazených ruských aktiv podpořit zemi, která se už čtvrtým rokem brání ruské agresi. Na neformálním summitu unie minulý týden v Kodani představila Evropská komise plán, který podle ní umožní využít až 185 miliard eur ze zmrazených aktiv, aniž by byly zkonfiskovány. Jejich přímé zabavení by totiž mohlo mít negativní právní dopady.
EK místo toho navrhla, aby centrální depozitář cenných papírů Euroclear zmrazené ruské fondy investoval do dluhopisů vydaných Evropskou komisí se zárukami nejprve od unijních vlád a později z rozpočtu bloku. EU by pak tyto prostředky použila na poskytnutí půjčky Ukrajině, označované jako "reparační". Ukrajina by ji splatila až po obdržení reparací ze strany Ruska, dojednaných v budoucí mírové dohodě.
Německý koncern Rheinmetall dodá Ukrajině ještě několik systémů protivzdušné obrany Skyranger 35 v hodnotě stovek milionů eur, které se zaplatí z výnosů ze zmrazených ruských aktiv, informoval server Ukrajinska pravda s odvoláním na dnešní komuniké zbrojovky.
Skyranger 35 kombinuje podvozek již nevyráběného tanku Leopard 1 s revolverovým kanónem ráže 35 mm, který je s to střílet kadencí 1 000 ran za minutu, a to s účinným dostřelem až 4000 metrů. V budoucnu bude možné jej vybavit i moderními řízenými střelami.
čtk, tb