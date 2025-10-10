Izraelská armáda oznámila, že v Pásmu Gazy začalo platit příměří
Izraelská armáda oznámila, že v poledne místního času (11:00 SELČ) začalo platit příměří v Pásmu Gazy. Jde o první krok v rámci počáteční fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, následovat má předání izraelských rukojmích držených v Pásmu Gazy palestinským teroristickým hnutím Hamás.
"Dohoda o příměří začala platit v 12:00 (11:00 SELČ)," uvedla armáda v prohlášení, které citují izraelská média. Podle ní se její jednotky stáhly na pozice dojednané v schváleném plánu. Dodala, že její vojáci jsou však připraveni zasáhnout v případě "jakékoli okamžité hrozbu".
Podle izraelských médií oznámením armády začíná plynout 72hodinová lhůta pro předání všech rukojmích zadržovaných palestinským teroristickým hnutím Hamás. To zadržuje v Pásmu Gazy 48 zajatců, z nichž jen 20 je podle dostupných informací při životě.
Stahování izraelských jednotek začalo po schválení dohody izraelskou vládou v noci na pátek. Ještě v uplynulých hodinách podle svědků izraelská armáda podnikala vzdušné údery na Chán Júnis.
Válka v Pásmu Gazy trvá dva roky, vyvolal ji teroristický útok Hamásu ze 7. října 2023, kdy podle izraelských úřadů zemřelo na 1200 lidí. V Pásmu Gazy podle úřadů kontrolovaných Hamásem zemřelo kvůli izraelským úderům přes 67 tisíc Palestinců.