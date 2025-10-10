Jednání o vládě pokračují, jména ministrů Babiš dnes prý nejspíš neoznámí
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na facebooku řekl, že nelze čekat, že dnes oznámí vládu či jména ministrů. Snaží se dnes vyjednat rozdělení resortů a výborů, zatím to ale nevypadá, poznamenal.
O možné koalici jedná Babišovo ANO s hnutím SPD a Motoristy. "Nečekejte, že dneska oznámím vládu, jména a tak dále. A neplánuju ani tiskovku," podotkl Babiš.
Server Publico dnes odpoledne informoval o tom, že Babiš s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou jednal v restauraci v Průhonicích. Schůzky se zúčastnil také předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. Právě zástupci Motoristů po jednání odmítli prozradit podrobnosti.
Ve čtvrtek po jednání s prezidentem Petrem Pavlem Babiš řekl, že vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře a dnes by mělo být jasno o rozdělení ministerstev. Pavel po schůzce oznámil, že nového premiéra jmenuje nejdříve po ustavení nové Sněmovny, jejíž zasedání dříve svolal na 3. listopadu.
Podle Pavla proces vzniku vlády nelze uspěchat. Babiše požádal, aby ho s prioritami a směřováním budoucí vlády, s návrhem rozdělení resortů a možných ministrů seznámil v předstihu. Za zásadní při skládání vlády a pro její jmenování prezident považuje mimo jiné pevné zakotvení v EU, zahraniční politiku kladoucí důraz na lidská práva, členství v NATO či podporu institucí demokratického státu, uvedl.
S Babišem už dříve prezident hovořil také o nutnosti vyřešit střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, pokud by měl sestavovat vládu. V neděli Pavel řekl, že možnosti řešení, které šéf ANO navrhl, jsou cestou k tomu, aby dostál znění zákona.
Člen prezidentova panelu zahraničně-politických konzultantů Petr Kolář dnes Českému rozhlasu Radiožurnál sdělil, že se Pavel s Babišem aktuálně dohadují na jednom z řešení, které bývalý premiér preferuje. "Pan prezident ho požádal, aby ještě předtím, než ho prezident pověří sestavením vlády, s tím svým návrhem seznámil veřejnost," dodal Kolář.
"Vyčítají mi, že jednám rychle. Ano, protože chci mít maximum času na náš program a na koaliční smlouvu," řekl také dnes Babiš. Uvedl, že chápe znepokojení různých organizací a že s nimi bude jednat. Zmínil, že nejvíce výtek mu přišlo ohledně ministerstva životního prostředí.
Více než 20 ekologických organizací ve čtvrtek Babiše vyzvalo, aby do čela ministerstva životního prostředí nenominoval nikoho z Motoristů. V otevřeném dopise upozornili na to, že jejich program je v oblasti životního prostředí v rozporu s programem ANO. Podobný dopis podepsalo a poslalo Babišovi také přes 50 profesorů a 400 vědců. Spekuluje se o tom, že resort by mohl vést Macinka. Česká televize dnes uvedla, že se Babiš příští týden sejde se zástupci ekologů kritických k Motoristům.
Podle dřívějších informací a nominací stran do funkcí ve sněmovních klubech vyplývá, že ve vládě by mohli za ANO zasednout dlouholetí Babišovi nejbližší spolupracovníci - Alena Schillerová na ministerstvu financí, Karel Havlíček na ministerstvu průmyslu a obchodu, Aleš Juchelka na ministerstvu práce a sociálních věcí, Robert Plaga na ministerstvu školství a Adam Vojtěch na ministerstvu zdravotnictví.
Jako o možném ministrovi vnitra se po požadavku SPD na výměnu policejního prezidenta nyní mluví o Lubomíru Metnarovi z ANO. Z Motoristů by mohli mířit do vlády Filip Turek na ministerstvo zahraničí, v kabinetu by mohl figurovat i Boris Šťastný. Dalším zástupcem Motoristů by mohl být Oto Klempíř na ministerstvu kultury.
V souvislosti s ministerstvem obrany se mluví jako o nominantovi SPD o bývalém prvním zástupci náčelníka generálního štábu Jaromíru Zůnovi či výkonném řediteli Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřím Hynkovi. Jako nového ministra zemědělství média nejčastěji skloňují Martina Šebestyána, bývalého šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu, který aktuálně zastupuje Iniciativu zemědělských a potravinářských podniků.
čtk, tb