Soudní dvůr Evropské unie: Země EU musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi
Země Evropské unie musejí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi, rozhodl dnes Soudní dvůr Evropské unie. Podle soudu Polsko pochybilo, když neuznalo manželství dvou polských občanů uzavřené v Německu s odůvodněním, že polské právo nepovoluje sňatek osob stejného pohlaví.
"Odmítnutí uznat manželství dvou občanů unie, které bylo legálně uzavřeno v jiném členském státě a v němž tito občané využili své svobody volného pohybu a pobytu, je v rozporu s unijním právem, protože zasahuje do této svobody, jakož i práva na respektování soukromého a rodinného života," uvedl soud.
Dva Poláci, kteří v roce 2018 uzavřeli manželství v Německu, kde žijí, v Polsku chtěli pobývat jako manželský pár a požádali o přepis německého oddacího listu do polské matriky. Poté, co jejich žádost byla zamítnuta, manželé rozhodnutí soudně napadli. Polský Nejvyšší správní soud, který se záležitostí zabýval, se ve věci obrátil na Soudní dvůr Evropské unie.
Soudní dvůr připomněl, že i když pravidla týkající se manželství spadají do pravomoci členských států, tyto státy mají při výkonu této pravomoci povinnost dodržovat unijní právo. V případě, že pár stejného pohlaví uzavře manželství a žije rodinný život v jednom státě, musí mít podle soudu jistotu, že v něm bude moci pokračovat po návratu do země původu. Neznamená to tedy, že země musejí povolit sňatky homosexuálních párů ve svém vnitrostátním právu, nemohou však diskriminovat proti stejnopohlavním párům tím, že neuznají jejich manželství uzavřené jinde v rámci EU, dodal soud. čtk, ft