Adam Vojtěch: Větší valorizace plateb za státní pojištěnce příští rok nebude
Valorizace plateb za státní pojištěnce nad rámec současného automatického navýšení podle možného budoucího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) příští rok nebude. Návrh rozpočtu to neumožňuje, řekl na dnešní odborné pražské konferenci Efektivní nemocnice. Ministerstvo zdravotnictví příští rok počítá s výdaji veřejného zdravotního pojištění necelých 563 miliard korun, příjmy by měly být zhruba o 15 miliard korun nižší.
Do systému půjde podle automatické valorizace navázané na vývoj ekonomiky meziročně asi o tři až čtyři miliardy víc. V roce 2027 bude podle Vojtěcha mimořádná valorizace nezbytná. "Nebylo úplně prozřetelné připravit úhradovou vyhlášku s takovým deficitem," řekl. Podle ministra zdravotnictví v demisi Vlastimila Válka (TOP 09) budou peníze místo na účtech zdravotních pojišťoven na účtech poskytovatelů zdravotní péče. čtk, ft