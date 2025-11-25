0:00
včera 17:00
EU

Europoslanci vyzvali k tvrdšímu postupu vůči Maďarsku kvůli úpadku demokracie

Poslanci Evropského parlamentu dnes vyzvali k tvrdšímu postupu vůči Maďarsku kvůli porušování zásad demokracie a právního státu v zemi. Po Evropské komisi rovněž chtějí, aby vyvodila hmatatelné důsledky, pokud se prokážou obvinění z maďarské špionáže v unijních institucích. Rozhodnutí EP je pro Radu EU, která zastupuje členské státy, nezávazné.

Maďarsko je nyní jedinou zemí unie, která je ve sporu s Bruselem kvůli nedodržování zásad právního státu. Takzvané řízení podle článku 7 může teoreticky skončit odebráním hlasovacích práv Budapešti, k čemuž je však v určitém momentě potřeba jednomyslné shody ostatních zemí.

Zpráva, kterou dnes schválil Evropský parlament poměrem 415 pro a 193 proti, konstatuje pokračující zhoršování vlády práva v Maďarsku. Upozorňuje na přetrvávající vládní tlak na nezávislé soudy, korupci, zneužívání prostředků EU a útoky na občanskou společnost.

Vyjadřuje také obavy z případů použití politického obsahu vytvářeného umělou inteligencí v Maďarsku před parlamentními volbami v roce 2026, zejména záměrného zveřejňování deepfake videí v médiích spojených s politickou stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána. Tvrdí, že tato praxe se zdá být v rozporu s právními normami EU a může narušit integritu nadcházejících voleb.

Parlament zprávou konstatoval, že situace v Maďarsku se nadále zhoršuje mimo jiné kvůli tomu, že Rada EU nečiní pokrok při ochraně právního státu, a dodal, že Maďarsko se proměnilo v "hybridní režim volební autokracie". Znovu proto vyzval k aktivaci postupu podle článku 7(2) Smlouvy o EU, na jehož základě by mohla být Maďarsku mimo jiné odebrána hlasovací práva.

Europoslanci rovněž očekávají, že EK co nejdříve zveřejní výsledky vyšetřování podezření ze špionážních aktivit maďarských tajných služeb v institucích EU, včetně role současného komisaře pro zdravotnictví Olivéra Várhelyiho. Zdůrazňují také, že zjištění musí vést k "hmatatelným důsledkům" pro zúčastněné osoby. čtk, ft

