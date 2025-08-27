Kroky šéfky zlínské hygieny Sedláčkové prověří vládní komise
Kroky ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evy Sedláčkové prověří vládní služební komise. Uvedl to ve středu Český rozhlas Zlín na základě vyjádření ministerstva zdravotnictví. Policie se zabývá údajnou dopravní nehodou Sedláčkové, její jméno se také objevilo v kauze kolem poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) již dříve vyzval Sedláčkovou k rezignaci. Sedláčková pochybení podle rozhlasu popírá.
"Ministerstvo zdravotnictví předalo podnět pro podezření ze zaviněného zvlášť závažného porušení povinností ředitelky krajské hygienické stanice služební komisi, která může rozhodnout o skončení služebního poměru," řekl rozhlasu mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. "Činnost služební komise zajišťuje ministerstvo vnitra a její členové jsou jmenováni vládou České republiky," dodal.
Už letos na jaře ministr Válek uvedl, že očekává rezignaci Sedláčkové, pokud se potvrdí informace médií, podle kterých šéfka zlínských hygieniků srazila v březnu služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Sedláčková tehdy podle rozhlasu označila informace médií za zkreslené nebo zcela smyšlené. Nehodu prošetřuje policie.
V srpnu server Seznam Zprávy zveřejnil nahrávky z roku 2023, na nichž poslankyně Balaštíková tvrdí, že úkoluje Sedláčkovou, aby kontrolovala a pokutovala firmu svého tehdejšího manžela. S ním se tehdy Balaštíková rozváděla. Různé kontroly pak po rozvodu do zmíněné společnosti opakovaně dorazily a podle serveru trvají dodnes. Hlavní hygienička Barbora Macková o tom následně se Sedláčkovou jednala. Po jednání Macková 15. srpna řekla, že ji vysvětlení Sedláčkové neuspokojilo. Ministr Válek minulý týden v pátek uvedl na síti X, že nařídil komplexní kontrolu fungování hygienické stanice a postupu hygieniků v kauze Balaštíkové. čtk, per