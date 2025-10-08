Nikdo z končícího kabinetu prý s Babišem o vládě jednat nebude, říká Petr Fiala
Žádná z nynějších vládních stran se nechystá jednat o koalici s ANO, aby nemuselo vládnout s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD), řekl novinářům premiér Petr Fiala (ODS) po dnešním zasedání vlády. Šlo by podle něj o zradu voličů. Fiala pokládá za nebezpečné, ať už bude mít SPD v nové vládě na starosti vnitro, či obranu. Takové strany nemají ve vládě být, řekl.
Vstoupit do jednání s ANO by podle Fialy nebylo ze strany ODS, lidovců, TOP 09 či Starostů a nezávislých (STAN) přijetím zodpovědnosti, ale zradou voličů. "Žádná ze stran současné vládní koalice k takovéto zradě připravena není a není připravena takový krok udělat," uvedl Fiala.
Předseda SPD Tomio Okamura v úterý řekl, že SPD by v případě vstupu do vlády usilovala o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních plakátů hnutí. Okamurovo vyjádření kritizovala řada politiků stávající koalice, šéf ANO Andrej Babiš výrok označil za velice nevhodný. Podle spekulací médií by tak SPD místo vnitra měla svým odborníkem ve vládě obsadit obranu.
Podle Fialy nezáleží na tom, na které z těchto ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl. Strany jednající o vládě se podle něj snaží navenek tvářit státotvorně, ale občas jim něco ujede a ztratí dekorum, jak se to stalo Okamurovi. "Je tady zjevná snaha ovládnout politicky policii a další orgány ve státě, budeme na to poukazovat, budeme s tím bojovat, ale nebudeme a nemůžeme se na tom žádným způsobem podílet," řekl Fiala.
Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že zradu naopak konají politici ANO, z nichž řada v předvolebních diskusích kategoricky vylučovala spolupráci s SPD. "Navíc velmi pravděpodobně budeme mít premiéra, u kterého odvolací soud potvrdil, že spáchal dva trestné činy, to se ve veřejné debatě úplně pomíjí," podotkl. Kritizoval také, že si Babiš zve státní úředníky do centrály ANO na Chodově. Takové schůzky by se měly odehrávat ve Sněmovně či v příslušných úřadech, dodal.
čtk, tb