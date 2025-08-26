0:00
0:00
Německo a Belgie nechtějí dát zmrazený ruský majetek Ukrajině

Německo a Belgie se staví skepticky k tomu, aby Evropská unie ve prospěch Ukrajiny použila zmrazený majetek ruské centrální banky, shodli se německý kancléř Friedrich Merz a belgický premiére Bart De Wever, píše agentura DPA. Peníze zmrazené v mezinárodním centru pro vypořádání plateb Euroclear v Belgii by tam podle De Wevera měly zůstat do doby, než Ukrajina s Ruskem zahájí nějaká mírová jednání. "Vím, že jsou vlády, které by tyto peníze chtěly zabavit. Ale chtěl bych varovat, že z právního hlediska to není tak jednoduché," řekl belgický premiér.

Merz varoval před negativními následky pro kapitálové trhy, protože své peníze by mohly stáhnout i jiné země. Kvůli ruské útočné válce proti Ukrajině je v Evropské unii podle údajů Evropské komise zmrazených okolo 210 miliard eur (5,15 bilionu korun) patřících ruské centrální bance. Výnosy z úroků už sedmadvacítka používá k financování nákupů zbraní a munice pro Ukrajinu. Návrhy, podle kterých by Rusku měly být peníze zabaveny, ale vzbuzují kontroverze, podotýká DPA.

De Wever je jednoznačně pro to, aby zůstal zachován současný systém a na nákup pomoci pro Ukrajinu byly využívaly prostředky získané z úroků. "Je to jako slepice, která snáší zlatá vejce," vysvětlil belgický premiér. "Měli bychom si tuto slepici nechat," dodal. Až Ukrajina začne s Ruskem jednat o mírové smlouvě, "může na stůl přijít i tato slepice," uvedl De Wever. čtk, per

