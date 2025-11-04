"Nemám jinou možnost." Mračková Vildumetzová z ANO končí jako hejtmanka. V politice dál zůstává
Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která rezignuje na funkci hejtmanky, si ponechá mandát krajské zastupitelky. O přerozdělelení kompetencí ve vedení kraje jedná. V pondělí oznámila na sociálních sítích, že se ke 4. listopadu rozhodla skončit z rodinných důvodů v pozici hejtmanky. Zůstává také senátorkou.
"Ano, zastupitelský mandát si ponechám. Rozložení kompetencí v radě kraje bude řešit zastupitelský klub," uvedla dnes Mračková Vildumetzová. Ke způsobu rezignace ani termínu případného jednání zastupitelstva se zatím nevyjádřila. Kraj prozatím povede první náměstek hejtmanky Martin Hurajčík (ANO), řekl v pondělí ČTK.
"V tuto chvíli nemám jinou možnost, mám malého syna a cítím tu zodpovědnost," uvedla Mračková Vildumetzová v pondělí na síti X. Řekla, že se její osobní situace v posledních měsících výrazně změnila. "A já se ocitla na životní křižovatce, kde jsem si musela vybrat. Zvolila jsem rodinu," dodala.
V loňských krajských volbách zvítězilo v Karlovarském kraji ANO, v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu získalo 28 křesel a utvořilo jednobarevnou krajskou vládu. Radu kraje tvoří devět členů, všichni z ANO. V zastupitelstvu jsou dále zástupci STAN, kteří získali sedm mandátů, koalice SPD a Trikolory, která má čtyři mandáty, po třech křeslech mají zastupitelé z ODS a Volby pro kraj.
Hejtmankou Karlovarského kraje byla Mračková Vildumetzová poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. ok