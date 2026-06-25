Nejvyšší soud otevřel Trumpovi cestu k oživení tvrdé imigrační politiky
Nejvyšší soud Spojených států otevřel cestu administrativě prezidenta Donalda Trumpa k obnovení tvrdé imigrační politiky, která byla dříve využívána k odmítání migrantů žádajících o azyl na americko-mexické hranici.
Soudci zvrátili rozhodnutí nižšího soudu, který zablokoval praxi, jež limitovala počet lidí, kteří každý den mohli požádat o azyl. Dělo se tak za administrativy prezidenta Baracka Obamy a za Trumpova prvního funkčního období.
Podle odpůrců tato praxe vytvořila humanitární krizi, protože pak tisíce lidí čekaly v provizorních přístřešcích, až přijdou na řadu. Trumpova administrativa krok označila za nezbytný s tím, že se počet žadatelů o azyl přicházejících na hranici USA zvýšil. Zmíněné opatření se nyní nepoužívá, ale byla zavedena jiná omezení týkající se žadatelů o azyl. Trumpova administrativa uvádí, že počet žadatelů omezovaly republikánské i demokratické vlády a že jde o klíčový nástroj, který by měl zůstat dostupný.
Tento případ je jedním z několika imigračních sporů současné vlády, mezi něž se řadí také snaha Trumpovy administrativy odebrat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA, jejichž rodiče občané nejsou, a snaha odebrat legální dočasnou ochranu migrantům prchajícím před nestabilitou a ozbrojenými konflikty.
Podle federálního zákona musí mít migranti, kteří přicestují do USA, možnost požádat o azyl a jejich případ musí být posouzen z hlediska obav z pronásledování v jejich domovských zemích.
Ministerstvo spravedlnosti naopak argumentuje tím, že lidé zadržení úřady do země ještě nedorazili, a proto imigrační úředníci nemusí umožnit podání žádosti. Lidé, kterým je nakonec udělen azyl, nemohou být vyhoštěni. Mohou legálně pracovat, přivést si nejbližší rodinu, požádat o legální pobyt a usilovat o občanství.
Zástupci žadatelů o azyl uvádějí, že zákon již dlouho stanoví, že každý, kdo dorazí na hraniční přechod, by měl být prověřen, a že blokování příjezdů je v rozporu s ideály USA.
Omezení počtu příchozích žadatelů o azyl bylo poprvé použito za vlády prezidenta Obamy, když se na hlavním hraničním přechodu do San Diega z mexické Tijuany objevilo mnoho Haiťanů. Během prvního funkčního období prezidenta Trumpa v Bílém domě bylo rozšířeno na všechny hraniční přechody z Mexika.
Skončilo v roce 2020, kdy vláda zavedla přísnější omezení během pandemie koronaviru, a prezident Joe Biden jej v roce 2021 formálně zrušil. Ve stejném roce kalifornský federální soudce shledal, že kvótový systém porušuje práva žadatelů o azyl a zákon vyžadující prověřování.