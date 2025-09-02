Muž, který včera napadl Babiše berlí, bude možná obviněn i z pokusu o ublížení na zdraví
Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré udeřil lídra moravskoslezské volební kandidátky Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie kromě výtržnictví i z pokusu o ublížení na zdraví. Obviněn ještě nebyl, sdělila mluvčí krajské policie Soňa Štětínská.
"Kriminalisté nadále s podezřelým mužem pracují. Pracují nejen s jeho výpovědí, jsou také v kontaktu s panem Babišem a při incidentu zraněnou ženou, rovněž s dalšími osobami," uvedla policie.
Útočníka policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Babiš po útoku odjel na vyšetření do nemocnice. Večer na síti X napsal, že mu lékaři doporučili klid, zrušil proto dnešní program v Olomouckém kraji. Mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová řekla, že se k případu nemocnice nebude vyjadřovat.
čtk, tb