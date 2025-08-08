0:00
Astrounat Brázda
8. 8. 2025

Ministryně Decroix bude znovu vysvětlovat předčasný odchod koordinátora Uhlíře

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) bude na dnešní tiskové konferenci opětovně vysvětlovat okolnosti předčasného odchodu koordinátora k objasnění bitcoinové kauzy Davida Uhlíře. Vyzvalo ji k tomu koaliční hnutí STAN. Decroix dříve uvedla, že Uhlíř již naplnil svou misi. Koordinátor vzkázal, že nevypracuje závěrečnou zprávu, v prohlášení ale poté napsal, že ministerstvo nemělo miliardový bitcoinový dar přijímat. STAN pokládá dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté.

Předsednictvo STAN o situaci ve středu jednalo za přítomnosti Decroix. Vedení hnutí žádá, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna. Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Decroix Karla Dvořáka (STAN), který z pozice místopředsedy hnutí povede ve sněmovních volbách jeho pražskou kandidátku.

Decroix sdělila, že ohledně Uhlířova konce nemá co skrývat, že si za svými kroky stojí a je připravena nést za ně politickou odpovědnost. Uhlíře v červnu jmenovala poradcem, aby pomohl objasnit postupy, které úřad použil za vedení předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) při přijetí bitcoinů od dříve odsouzeného obchodníka s drogami. Kauzu chce Decroix v netrestní rovině objasnit také auditem, závěry jeho první části již zveřejnila. Trestněprávními souvislostmi se zabývá policie, a to mimo jiné pro podezření ze zneužití pravomoci a praní špinavých peněz.

čtk

