Ministr Šťastný by chtěl zvláštní důchod pro ty bývalé úspěšné sportovce, kteří jsou v nesnázích
Úspěšní sportovní reprezentanti by mohli získat od Národní sportovní agentury podporu na své vzdělávání a po ukončení kariéry sociální rentu. Doplnění zákona o podpoře sportu navrhují ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO). Šťastný změny představil při dnešním druhém sněmovním čtení doprovodné novely k navrhovanému zákonu o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit služební zákon. Předloha zahrnuje i sportovní zákon.
"Sportovní kariéra je zpravidla časově omezená, fyzicky náročná a často nejistá. Umožnění podpory vzdělávání vrcholových sportovců vytváří předpoklady pro jejich lepší uplatnění na trhu práce po ukončení aktivní sportovní činnosti," uvedli předkladatelé v důvodové zprávě. Možnost renty by podle nich měla pomoci zamezit situacím, kdy se bývalí olympionici a další reprezentanti mohou po konci ve vyšším věku ocitnout v sociálně nebo ekonomicky znevýhodněné situaci.
"Olympionici věnovali roky života reprezentaci, často na úkor kariéry i finančního zajištění. Pokud se dnes ocitnou v těžké sociální situaci, stát by k nim neměl zůstat lhostejný. Proto přicházíme s návrhem na sociální rentu pro bývalé reprezentanty jako uznání jejich zásluh i pomoc ve chvíli, kdy ji potřebují," uvedl ministr.
Nacher upozornil na případy, kdy někdejší olympijští vítězové žijí s podprůměrným důchodem. "Bavíme se tady o sportovcích, kteří jsou dneska už v důchodovém věku a mají za sebou nějaký velký úspěch před mnoha desítkami let," řekl. Podpora vzdělávání by se měla podle Nachera týkat bývalých vrcholových sportovců, kteří jsou mladší.
Poslanec ODS Karel Haas míní, že změna zákona není k těmto účelům potřebná. Národní sportovní agentura podle něho už od loňska takové podpory poskytuje.
Šťastný prosazuje i další úpravy zákona o podpoře sportu. Národní sportovní agentura by měla výslovně získat pravomoc rozhodovat o ocenění sportovců za mimořádné sportovní výkony nebo za mimořádný přínos rozvoji sportu. Podporovat by nově mohla také školní a vysokoškolský sport.
Místo sportovního rejstříku navrhuje Šťastný zavedení Národního registru sportu jako centrálního systému evidence sportovních subjektů, sportovců, trenérů, sportovních zařízení a dalších relevantních subjektů působících ve sportu. Nově by registr zahrnoval i ty sportovní subjekty, které nežádají agenturu o podporu.
K odpolitizování Národní sportovní agentury by mělo podle ministra vést zrušení její dozorčí komise. "Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky agentury je již dnes zajištěna jinými nástroji veřejné kontroly," tvrdí Šťastný. Zmínil veřejnosprávní kontrolu ministerstva financí a možnost prověrky Nejvyšším kontrolním úřadem.
Úpravy Šťastného také vymezují pojem trenéra a mění Národní rozhodčí soud pro sport, jenž se zabývá dopingovými prohřešky a disciplinárními delikty, na Národní sportovní arbitrážní komisi. Zákon by měl navíc zdůraznit, že smyslem podpory sportu a pohybových aktivit je zlepšování kvality života a zdravotního stavu obyvatel.
