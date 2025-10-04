Ministr Jurečka se se šéfem Digitální a informační agentury, zodpovědné za e-doklady, sejde přiští týden. Ředitel Mesršmíd nabídl kvůli problémům svou rezignaci
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se příští týden sejde s ředitelem Digitální informační agentury (DIA) Martinem Mesršmídem k celkovému vyhodnocení problémů s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách. Uvedl to dnes na dotaz ČTK. Stalo se podle něj selhání a nefunkčnost.
Mesršmíd ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál (ČRo) řekl, že se rozhodl nabídnout rezignaci. Na Jurečkovi je, zda rezignaci přijme.
„Pan ředitel DIA mi dnes v noci poslal e-mail, kde vyvozuje osobní odpovědnost za nefunkčnost eDokladů v průběhu voleb a dal svou funkci ředitele k dispozici. V týdnu se s ním osobně sejdu k celkovému vyhodnocení problémů, které nastaly,“ řekl ČTK Jurečka. „Přestože se DIA na volební nápor na eDoklady připravovala, došlo k selhání a nefunkčnosti, které bylo bohužel opravdu výrazné, to nejde přehlédnout ani omluvit,“ dodal ministr.
čtk, tb