Klára Dostálová (ANO) by nejraději vládla s Motoristy
„Nejraději bychom sestavovali vládu bez komunistů, to je jasné. Pro nás jsou nejpřirozenější partner Motoristé. SPD neumím predikovat, uvidíme, jak budou rozdané karty. Pan předseda Babiš by byl výborný premiér, který by bojoval za české národní zájmy. V kauze Čapí hnízdo byl dvakrát osvobozen soudem, je to celé zvláštní, že ho nyní soud nařídil odsoudit. Na to jsou rozporuplné právní názory.“ Tolik europoslankyně Klára Dostálová k průběžným výsledkům a tomu, kdo by měl být premiér.
