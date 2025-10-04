Radek Vondráček zatím nehodnotí, nepředbíhá a nekomentuje
Jediným politikem, kterého hnutí ANO vyčlenilo jako mluvčího pro novináře ve štábu, je zatím Radek Vondráček. Slétají se na něj jeden za druhým novináři nebo celé jejich chumly, protože s nikým jiným mluvit nelze. Radek Vondráček tedy už druhou hodinu periodicky opakuje do mikrofonů, kamer a diktafonů, že hodnotit výsledky a plánovat složení vlády je zatím – logicky – předčasné. „Nevím, kde je,“ říká na otázku Respektu, kde je právě teď Andrej Babiš. Kritiku výkonu Andreje Babiše ve dvou posledních televizních duelech s Petrem Fialou nepovažuje za spravedlivou, podle něj nebyl jeho šéf bez energie, ale „plně koncentrovaný“. Také jsme se zeptali, zda po sečtení menších obcí cítí sebevědomí na sestavení vlády v režii hnutí ANO: „Teď je taková mezichvíle, teď to nekomentuji,“ říká Vondráček.
