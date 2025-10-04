0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
15:46

Radek Vondráček zatím nehodnotí, nepředbíhá a nekomentuje

Jediným politikem, kterého hnutí ANO vyčlenilo jako mluvčího pro novináře ve štábu, je zatím Radek Vondráček. Slétají se na něj jeden za druhým novináři nebo celé jejich chumly, protože s nikým jiným mluvit nelze. Radek Vondráček tedy už druhou hodinu periodicky opakuje do mikrofonů, kamer a diktafonů, že hodnotit výsledky a plánovat složení vlády je zatím – logicky – předčasné. „Nevím, kde je,“ říká na otázku Respektu, kde je právě teď Andrej Babiš. Kritiku výkonu Andreje Babiše ve dvou posledních televizních duelech s Petrem Fialou nepovažuje za spravedlivou, podle něj nebyl jeho šéf bez energie, ale „plně koncentrovaný“. Také jsme se zeptali, zda po sečtení menších obcí cítí sebevědomí na sestavení vlády v režii hnutí ANO: „Teď je taková mezichvíle, teď to nekomentuji,“ říká Vondráček.

is

↓ INZERCE