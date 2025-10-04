0:00
16:57

Aleš Juchelka z ANO: Snad nám to vyjde s těmi Motoristy

Do štábu ANO dorazil před kamery poslanec Aleš Juchelka. Byl by rád, kdyby šla vláda ANO složit početně pouze s Motoristy, jak říká na otázku Respektu, protože „čím méně politických subjektů, tím lépe pro jakoukoli vládu“. Vzpomíná na zkušenost s vládnutím menšinové vlády s podporou KSČM: „Někdy nás v té vládě vydírali.“ Jestli mu vadí extremistické, protiukrajinské a proruské vystupování hnutí SPD, které může pro ANO připadat v úvahu jako druhý partner, neprozradí, s odkazem na „pragmatismus a počty“ zopakuje pouze, že čím méně stran, tím lépe.

