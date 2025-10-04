Starostové vysílají do sněmovny mladou gardu
Výsledky voleb jsou téměř sečteny a hnutí STAN se vyhouplo nad 11 procent hlasů. Novináři stále čekají na tiskovou konferenci, většina politiků se ale nyní schovává v zákulisí a radí se, jak výsledky komentovat. Na základě dosavadních čísel se zdá, že stranu bude v nové Poslanecké sněmovně zastupovat více žen než mužů a hlavně mnoho mladých. Překvapivě dobrý výsledek Julie Smejkalové, 21leté studenty práv, která se v Praze z 9. místa dostala do čela kandidátky, vedení strany zaskočil. Smejkalová už dorazila do štábu, ale na dotazy médií zatím neodpovídá a z tisíců preferenčních hlasů se stále vzpamatovává v zákulisí.
