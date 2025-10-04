Okamura: Jednání s ANO zahájíme ještě dnes
Předseda SPD Tomio Okamura se ještě v sobotu sejde s předsedou ANO Andrejem Babišem k jednáním o případné vládní spolupráci. Schůzka už je naplánovaná.
Babiš na své tiskové konferenci řekl, že hnutí ANO bude jednat s SPD a Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu ANO. Okamura také uvedl, že SPD nepodpoří v nové sněmovně vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.
„Bude pro nás nejdůležitější, abychom byli součástí nové vládní konstelace, která nahradí Fialovu vládu,“ řekl Okamura. Dodal, že před dalšími komentáři si chce nejprve vyslechnout Babišovy představy a požadavky na nadcházející schůzce. „Primární bude hlavně to, jaký bude program,“ uvedl dále. Dodal, že styčných bodů v programech ANO a SPD je mnoho.
Okamura také řekl, že jeho hnutí nepodpoří případnou žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. „Bavili jsme se o tom v rámci SPD a my to rozhodně nepodpoříme,“ sdělil. Dodal, že důvodem je nesouhlas s délkou trvání soudu. „Soud už měl dávno rozhodnout,“ uvedl.
SPD po sečtení více než 99 procent hlasů získalo v letošních volbách zhruba 7,8 procenta hlasů, což je pro zástupce hnutí zklamání. Očekávali dvojciferný výsledek. Okamura uvedl, že část voličů hnutí se zřejmě nakonec na poslední chvíli rozhodla volit ANO.