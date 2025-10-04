0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Babiš chce jednobarevnou vládu a o podporu bude žádat Motoristy a SPD

Hnutí ANO bude jednat s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a s Motoristy sobě a bude usilovat o jednobarevnou vládu, kterou by ANO řídilo. Na tiskové konferenci to řekl předseda hnutí a expremiér Andrej Babiš. Uvedl také, že doufá, že vládu hnutí v pohodě poskládá. Chce, aby kabinet každý půlrok veřejně skládal účty.

Hnutí ANO vyhrálo sněmovní volby se ziskem téměř 35 procent hlasů. Podle Babiše subjekt dosáhl historického výsledku, označil to také za absolutní vrchol své politické kariéry. Babiš poděkoval všem, kdo šli k volbám. O hnutí řekl, že je jednotným týmem.

čtk, tb

