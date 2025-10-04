Alena Schillerová: Jestli budu ministryní financí, o tom nerozhodnu já
Do štábu ANO začaly přijíždět špičky strany. Po Karlu Havlíčkovi dorazila Alena Schillerová. Místopředsedkyně hnutí sdělila, že je pokorný člověk, počká na konečné výsledky a zatím se radovat nebude, i když „to vypadá moc dobře“.
O tom, zda se bude sama účastnit vyjednávání o budoucí vládě s partnery, zatím neví, ale cení si „neobyčejně silného mandátu“, který je už teď z grafu patrný. O tom, jak a s kým budou vyjednávat, zda budou chtít nechat SPD mimo vládu a žádat pro ANO a Motoristy podporu menšinového kabinetu, nechce předjímat, teprve o tom budou v ANO jednat.
Alena Schillerová získala přes 30 tisíc preferenčních hlasů, využít toho k získání ministerského křesla ale Schillerová nemíní. „Takhle my nejednáme. Takhle se nebavíme, že bychom si něco vynucovali. Jsme týmoví hráči,“ říká na dotaz ČT. „Byla jsem stínovou ministryní financí, byla jsem skutečným stínem Zbyňka Stanjury, ale není na mně, abych na to, kdo bude ministrem financí, odpovídala. Když ta nabídka přijde, samozřejmě ji přijmu.“
Před volbami ANO slíbilo voličům zvýšení životní úrovně, zlepšení života důchodců i mladých lidí. Za jak dlouho poté, co převezme ANO vládu, se působením nové vlády zlepší životní a finanční úroveň občanů? „Nepotřebujeme žádných sto dní hájení. Jsem přesvědčena, že se začnou výsledky v nějakém časovém horizontu dostavovat.“
Na to, zda ji tíží, že se ANO bude muset opírat v nějaké podobě i o SPD, které se dopouští extremistických výroků – proruských a protiukrajinských –, Schillerová neodpovídá, pouze zopakuje, že ANO chce zůstat v EU i v NATO a nic se na tom nezmění.
Zda bude hlasovat pro vydání Andreje Babiše, až o to soud kvůli kauze Čapí hnízdo požádá, neví. „Seznámím se s materiálem a rozhodnu se podle okolností.“
is