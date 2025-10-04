Karel Havlíček naznačuje vládu s Motoristy, s tichou podporou SPD
Výsledky vypadají neuvěřitelně dobře. Chtěl jsem poděkovat všem, kteří zvolili racionalitu. Vládní koalice nás posílala na východ, my jsme se nenechali vyprovokovat, jeli jsme naše témata a lidem říkali, co máme připraveno, nechal se slyšet Karel Havlíček-
Na otázku Respektu, zda se chce ANO opřít i o SPD, Havlíček řekl: Neřešíme v tuhle chvíli SPD, řešíme, jestli prosadíme náš program. Vypadá to, že budeme mít kolem 34 procent, což je nad všechna očekávání. Nikdy jsme se netajili tím, že blízcí jsou nám Motoristé. Máme s nimi koalici na Evropské úrovni v Evropském parlamentu. Dovedu si představit, že programově bychom se dokázali na celé řadě věcí shodnout.
Na otázku Respektu, kdyby Motoristé na 101 nestačili, a potřebovali by SPD, zda by je ANO vzalo do vlády: Zatím předčasné, vždycky může být i menšinová vláda.
Ke zrušení muniční iniciativy, kterou Česko pomáhá vyzbrojovat s dalšími zeměmi velkorážovou municí Ukrajinu. ANO včetně Havlíčka před volbami řekli, že s ní chtějí skončit, protože je z jejich pohledu netransparentní: Jasně jsme řekli, že muniční iniciativa, tak jak je v současné době dělaná, je netransparentní. Je to jedna z prvních věcí, na které se musíme podívat. Ale na ministerstvu obrany je toho výrazně více, na co se musíme podívat.
K tomu, kdo povede vládu: Pan Babiš je naším jasným předsedou, kandidátem na premiéra. Ke střetu zájmů pan Babiš řekl, že pokud bude potřeba předložit dokumenty, aby to bylo právně čisté, učiní to.
