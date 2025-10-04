Šéfové vítězného ANO zatím před reportéry nevystoupili, ještě nejsou ani ve štábu
Volební místnosti se zavřely už před dvěma a půl hodinami a ve štábu ANO je to pořád všechno na Radku Vondráčkovi. Novinářské tamtamy tu zatím roznesly, že už brzy se očekává příjezd Karla Havlíčka a asi půl hodiny po něm příjezd Aleny Schillerové. Grafy sečtených hlasů mezitím na zdi štábu, kam se promítá beze zvuku volební přenos ČT, ukazují, že hnutí ANO by vždy chvíli mohlo složit vládu jen s Motoristy, po chvíli že už by jim to nestačilo, zatím není jasno. Sčítání těchto dvou stran jistě pozorně sledují ve štábu SPD, čekají, zda přijdou na řadu, nebo ne. O tom vám více říct nemůžeme, protože do štábu SPD nás stejně jako spoustu dalších seriózních médií nevpustili. Nevpustili nás ani do štábu Stačilo!, ale i na dálku se dá s velkou mírou jistoty odhadnout, že v něm zatím panuje smutek a zklamání. Sloupek jejich grafu zatím nepřekročil pět procent.
