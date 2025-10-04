Po sečtené desetině okrsků vede suverénně hnutí ANO
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení desetiny okrsků hnutí ANO se 39,68 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 19,05 procenta. Třetí byl STAN s 10,7 procenta. Do sněmovny by se dostalo šest uskupení, jak vyplývá z výsledků na webu Volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,29 procenta, pátí Motoristé 7,68 procenta. Piráti získali 6,73 procenta. Stačilo! získalo 4,73 procenta, nepřekročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny.
Volby v roce 2021 těsně vyhrála koalice Spolu, dostala hlasy od 27,79 procenta voličů a měla ve dvousetčlenné sněmovně 71 míst. Pro druhé ANO hlasovalo 27,12 procenta voličů, získalo 72 poslanců. Koalice PirSTAN složená z Pirátů a STAN měla 15,62 procenta hlasů. Do sněmovny se tak dostalo 33 zástupců STAN a čtyři Piráti. Čtvrtá SPD měla 20 poslanců za 9,56 procenta hlasů. Spolu zvítězilo o 0,67 procenta, což představovalo 35 765 hlasů. Byl to nejtěsnější rozdíl mezi vítězem a druhým v pořadí v historii obsazování dolní komory parlamentu.
K volbám přišlo 65,4 procenta voličů, což byla třetí nejvyšší účast při volbách do sněmovny.
čtk, tb